Itapemirim: homem é amarrado pelos filhos após tentar agredir ex-mulher

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), na madrugada do último sábado (6), após tentar arrombar a casa da ex-mulher e tentar agredi-la no bairro Itaoca, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

A PM informou que a mulher, de 49 anos, disse aos militares que é separada a bastante tempo, mas que seu ex-marido mora na casa debaixo da sua e que momentos antes, embriagado, ele teria a agredido de forma verbal e proferido diversas ameaças de morte.

Em seguida, o homem teria tentado arrombar a porta de sua residência, sendo ele contido pelos filhos e vizinhos, que o amarraram com lençóis.

Na casa do acusado foi apreendido uma espingarda de fabricação caseira. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim.