Janeiro Branco: 30 em cada 100 pessoas sofrem com transtornos mentais

O primeiro mês do ano já está entrando na reta final, mas nunca é tarde para falar sobre um tema que nunca foi tão atual: a saúde mental. E como ela é a mãe de todas as saúdes, nada mais justo que começar o ano falando sobre ela no mês dedicado ao assunto: o Janeiro Branco.

Desde 2014, ano de criação da Campanha na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, pelo psicólogo e, atualmente, presidente do Instituto Janeiro Branco (IJB), Leonardo Abraão, que se discute nacional e internacionalmente acerca deste tema.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é cada vez mais importante falar sobre saúde mental tendo em vista o aumento dos casos. Estima-se que a cada 100 pessoas, ao menos 30 sofrem ou sofrerão algum tipo de transtorno mental ao longo da vida.

Por esse motivo, a psicóloga Maria José Pereira entende que as conversas sobre esse tema deveriam ser durante todo o ano, e não apenas em um mês. “Devemos sempre conversar, discutir, pois, é um tema muito importante”, disse.

Cuidados com crianças e idosos

As duas fases mais extremas da vida, a infância e a melhor idade, necessitam de cuidados mais atentos.

Hoje em dia, não é incomum presenciar crianças ansiosas e com déficit de atenção causado pela alta quantidade de tempo nas telas. De acordo com Maria José, há, inclusive, estudos que mostram que ficar muitas horas na frente de celulares, computadores e televisão pode prejudicar o desenvolvimento e causar distúrbios mentais e até mesmo, físicos.

“Evitar é uma saída. Mas, além disso, é necessária uma interação efetiva, o que implica em dar atenção de fato à criança. Ou seja, passar um tempo de qualidade com ela, entender as demandas, entrar em seu universo. Brincar mesmo. Tudo isso são de suma importância para o seu crescimento e desenvolvimento global”, explica a especialista.

Quanto aos idosos é necessário conviver com as diferenças entre as gerações. Segundo a psicóloga, a regra é a atenção, muitas vezes negligenciada.

“Alguns idosos conseguem acompanhar as tendências das próximas gerações, em redes sociais e universo da internet como um todo. Outros nem tanto. O problema está em ficarem à margem e se sentirem solitários. Isso pode levar a transtornos como depressão”, explana a psicóloga.

Dica de ouro para o Janeiro Branco

Corpo são, mente sã! É possível? Maria José afirma que sim! Para ela, atividade física e alimentação balanceada são fundamentais nos protocolos de saúde mental.

“Além disso, ter momentos de descontração no dia a dia, meditação e terapia, são estratégias que ajudam a manter a saúde mental mesmo em meio a um ambiente adverso”, aconselha.