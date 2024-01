Jeffinho decide e Botafogo vence Madureira em sua estreia no Carioca

Depois de sofrer com viradas no último Brasileirão, o Botafogo levou sustos nesta quarta-feira (17), mas venceu em sua primeira partida oficial da temporada 2024. No Engenhão, o clube alvinegro derrotou o Madureira por 1 a 0, pela Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca.

O gol da partida foi marcado pelo reforço Jeffinho, que retornou ao clube após dois anos. Aliás, ele ainda acertou um chute no travessão. Tiquinho Soares também teve atuação de destaque, com passes que clarearam as jogadas, incluindo o lance do gol. O Botafogo soma três pontos e larga bem no Estadual, assim como a Portuguesa, que mais cedo venceu o Bangu pelo mesmo placar.

Contando com o apoio da torcida em sua estreia, o Botafogo foi para cima e, em uma das primeiras chegadas, Alexander Barboza cruzou bem para a área, mas Victor Sá não conseguiu o domínio. Depois, em cobrança de falta de Eduardo, Marlon Freitas assustou em cabeçada.

Contudo, o Botafogo seguiu no ataque e teve outra oportunidade com Jeffinho. Ele chutou forte de fora da área, mas em cima do goleiro, que espalmou. Em sua reestreia pelo Botafogo, Jeffinho queria o gol e quase marcou. Após passe de Tiquinho Soares, ele limpou o adversário na entrada da área e chutou forte, mas a bola explodiu no travessão.

Pressão do Madureira

Em bola parada, o Madureira conseguiu responder. Evandro cobrou falta no ângulo, mas Gatito, titular após a saída de Lucas Perri para o Lyon, salvou. Em contra-ataque, Patrick Vieira teve outra chance, mas o chute de fora da área foi por cima.

Até que, aos 38 minutos, o único gol do jogo foi marcado. Tiquinho Soares recebeu na intermediária e deu lindo passe longo para Hugo no lado esquerdo. Dentro da área, ele chegou à linha de fundo e tocou para o meio, encontrando Jeffinho, que só completou.

Na segunda etapa, o Botafogo seguiu criando oportunidades, principalmente em finalizações de Tiquinho. O Madureira, porém, quase chegou ao empate com Rodrigão, que pegou sobra e mandou no travessão. No rebote, ainda tentou duas vezes, mas não conseguiu marcar o gol. Na reta final do jogo, o Botafogo apenas administrou o resultado para confirmar a vitória no primeiro jogo do ano.

O Botafogo volta a campo já no próximo sábado, às 16h, novamente no Engenhão, para enfrentar o Bangu, pela segunda rodada. Um pouco antes, às 15h45, o Madureira faz sua estreia em casa, no estádio Aniceto Moscoso, em Madureira, diante do Audax.

Ficha Técnica

BOTAFOGO 1 X 0 MADUREIRA

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Lucas Halter, Danilo Barbosa e Alexander Barboza; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Newton), Eduardo e Hugo (Marçal); Jeffinho (Segovinha), Tiquinho Soares (Janderson) e Victor Sá (Júnior Santos). Técnico: Tiago Nunes.

MADUREIRA – Mota; Almir Sóta, Marcão, Arthur e Evandro; Matheus Lira, Arthur Santos (Fábio Matos), Patrick Vieira (Rodrigão) e Pablo Pardal (Wagninho); Hugo Borges (Vinícius Bala) e Arthur Martins (Antônio Carlos). Técnico: Daniel Neri.

GOL – Jeffinho, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Halter, Alexander Barboza, Tchê Tchê e Newton (Botafogo); Arthur e Fábio Matos (Madureira)

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

RENDA – R$ 170.184,00.

PÚBLICO – 6.941 pagantes (7.874 no total).

LOCAL – Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo