Jovem de 23 anos morre em acidente de moto em Cachoeiro

Um jovem de 23 anos, identificado como Ezequiel Fortunato Lourenço, morreu no início da madrugada desta quarta-feira (10), após um grave acidente registrado no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acidente foi registrado na Rodovia ES-482.

Segundo a PM, o condutor perdeu o controle da direção e acabou batendo contra a parede de um estabelecimento comercial. A vítima, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.