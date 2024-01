Jovem que havia desaparecido é encontrado morto em Presidente Kennedy

O jovem João Vitor Borges da Silva, de 21 anos, foi encontrado morto no fim da manhã do último domingo (21), no matagal próximo à Praia das Neves, em Presidente Kennedy, litoral do Sul do Espírito Santo. Segundo a irmã Daniela Borges, o corpo foi encontrado por parentes e estava em estado de decomposição.

“Quem encontrou o corpo foi a avó, as duas irmãs, o pai e cunhado. Nós estávamos procurando pelos matos desde do dia que ele desapareceu. Procuramos nos matos de Jaqueira de todo lugar, mas aí resolvemos procurar nos matos das Neves e tinha muito urubus, foi aí que achamos”, lamentou Daniela.

João Vitor desapareceu no dia 12 de janeiro após sair de casa na localidade de Boa Esperança, em Presidente Kennedy e foi visto pela última vez com vida no sábado (13), na comunidade de Jaqueira.

Desde o desaparecimento do jovem, mobilizações tomaram conta das redes sociais e começaram a divulgar fotos e dados do jovem para ajudar nas buscas.

Familiares de João Vitor estão abalados por tudo que aconteceu. Pedem que autoridades investiguem e que a justiça seja feita. “Queremos justiça pela morte do meu irmão. Foi uma grande covardia o que fizeram com ele. Ele tinha problemas mentais e tomava remédios fortes. Por conta disso, ele era julgado por muita gente”, contou Daniela.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.