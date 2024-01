Um homem suspeito da tentativa de matar seis pessoas é preso na BR 101. O ataque aconteceu em Linhares, Norte do Estado, no mês de dezembro de 2023, quando cinco homens e uma mulher estavam em uma avenida no bairro Canivete quando dois criminosos armados surgiram de moto e dispararam.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o homem foi preso na tarde deste sábado (20), dentro de um veículo na BR 101, na altura de São Mateus, também no Norte do Espírito Santo.

Ele, que tinha dois mandados de prisão em aberto, estava acompanhado de uma mulher que também era procurada pela polícia. Segundo a PRF, no momento da abordagem ela estava usando uma tornezeleira eletrônica com lacre rompido. Os dois foram levados para a Delegacia Regional de São Mateus.