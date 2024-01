Jovem que morreu atropelada em Itapemirim esperava o primeiro filho

A jovem Ingrid Moreira de 19 anos e Maicon ataliba de 26 anos estavam prestes a se tornarem pais de uma criança. Mas, infelizmente esse sonho foi interrompido no último sábado (6), após serem atropelados enquanto trocavam o pneu do carro no acostamento da ES 060, na altura de Gomes, em Itapemirim. Uma terceira vítima também foi atingida.

Segundo relatos da irmã de Maicon, Natália Ataliba, Ingrid suspeitava da gravidez e que chegou a perguntar sobre o assunto. “Ingrid só suspeitava da gravidez. Na noite anterior do acidente, ela me perguntou se o antibiótico cortava efeito do anticoncepcional. Eu respondi que sim. Ela riu e falou assim: estou ferrada”, contou Natália.

A prima de Maicon, Luana Ataliba, contou que a família está sofrendo muito com a perda dos jovens e que pedem justiça. “Um louco, foi para matar. Ele ia fazer isso lá na frente, não fosse ali, era com outras pessoas. Ainda ter a possibilidade de sair da cadeia é uma palhaçada. Enterrou dois, e ele mesmo livre, tendo todas chances de sair a qualquer momento”, relatou.

Entenda como tudo aconteceu

No último sábado (6), Ingrid e Maicon estavam em um carro modelo Chevrolet Cruze branco, juntamente com uma terceira pessoa quando um dos pneus furou. O casal parou o carro no acostamento e no momento que realizavam a troca do pneu, acabou sendo atingidos por uma Chevrolet S10 em alta velocidade

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando a equipe chegou ao local, o Corpo de Bombeiros se fazia presente e repassou ao militares que três vítimas do veículo Cruze já tinham sido socorridas por ambulâncias e encaminhadas a hospitais da região. Ainda, o condutor da S10 desde o início do atendimento da ocorrência já não estava no local.

Após o atropelamento, Maicon foi socorrido até o UPA de Marataízes, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Já a Ingrid foi encaminhada em estado grave para o Hospital Menino Jesus, porém, acabou morrendo horas depois. O motorista da S10 também foi socorrido para o mesmo hospital.

Posteriomente, no hospital, foi liberado que os militares fizessem contato com o motorista, que aceitou fazer o teste do bafômetro, mas soprava o aparelho de forma ineficiente, alegando não ter condições de fazer o exame. No entanto, foi constatado que o homem de 35 anos possuía sinais visíveis de embriaguez.

Portanto, a Polícia Civil informou que o suspeito que dirigia a S10 foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (2x), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo próprio. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.