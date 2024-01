Lar de Idosos leva moradores para passeio por Cachoeiro

Na última quarta-feira (10), um grupo de 23 idosos que vive no Lar de Idosos Adelson Rebelo Moreira, nstituição do Grupo Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, aproveitou as temperaturas em alta e o período de férias e fez uma programação especial de verão.

Eles foram até uma sorveteria no bairro Novo Parque, para um momento de confraternização. Além da diversão, foi uma oportunidade de amenizar o grande calor que tem feito no município.

De acordo com a gerente do Lar, Cíntia Melo, nesse período a maioria dos idosos pede picolé e sorvete para se refrescar.

“Com isso, nos organizamos para atender esse pedido. Programamos uma ida a sorveteria. Passeios externos sempre geram grandes expectativas. Eles amanheceram o dia já contando os minutos. É muito gratificante ver a animação deles e contribuir com essa realização. Foi uma tarde muito saborosa e que ficará registrada da memória de todos”, disse.

Na próxima semana, haverá um passeio, um City Tour, em Marataízes. O passeio será feito em um ônibus panorâmico pelos principais pontos da cidade.

O passeio sai do centro de informações turísticas, seguindo para Boa Vista do Sul, passando pelas falésias, lagoas, igrejas e patrimônios históricos como o Palácio das Águias.

Foto: Divulgação SCMCI