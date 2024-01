Lenda do Futebol: Zagallo é homenageado por clubes e jogadores

Com a morte de Mario Jorge Lobo Zagallo, na noite da última sexta-feira (5), aos 92 anos, times, jogadores, ex-atletas e organizações esportivas se mobilizaram para homenagear o tetracampeão do mundo.

A morte foi comunicada pelo perfil oficial de Zagallo no Instagram. “Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano, ídolo gigante”, diz a nota.

Dentre os tributos ao Velho Lobo, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, prestou solidariedade aos familiares e decretou luto de sete dias pela morte. Além disso, Rodrigues determinou um minuto de silêncio em todas as partidas da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Nordeste, que começa neste sábado.

“Em 2022, inauguramos uma estátua em homenagem ao eterno campeão no Museu da CBF e não esqueceremos da emoção que compartilhamos”, disse o mandatário da entidade que comanda o futebol nacional.

A Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL, também se manifestou e ressaltou que o ex-jogador foi o único tetracampeão mundial como jogador, técnico e assistente.

O ex-jogador o Branco, tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994, nos Estados Unidos, agradeceu ao amigo e afirmou que Zagallo será eternamente reverenciado por meio de uma postagem em suas redes sociais. “Tive a honra de aprender muito contigo”.

O atacante Marinho, do Fortaleza, publicou um vídeo carinhoso ao lado de Zagallo. Ele postou ainda outras fotos em diversas visitas ao treinadora. “Essa notícia me pegou de surpresa. Escrevo essa legenda com lágrimas nos olhos”, disse o jogador, que afirmou ter convivido com Zagallo em seus últimos anos. “Apenas agradecer por cada minuto contigo”, escreveu.

O ex-lateral, Athirson, que foi convocado por Zagallo para defender a seleção brasileira também o homenageou também usou as redes sociais para prestar a sua solidariedade. “Campeão dentro e fora de campo”, disse ele.

CLUBES BRASILEIROS PRESTAM HOMENAGENS

Diversos times se solidarizaram e homenagearam o ex-jogador, dentre eles alguns pelos quais o esportista passou como jogador e também treinador, como Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense.

“O esporte brasileiro tem no tetracampeão mundial Zagallo um pioneiro e um recordista. O Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico”, escreveu o time da Gávea, equipe na qual atuou como atleta e também foi treinador.

O Botafogo, que contou com Zagallo por quatro vezes em sua carreira, também prestou homenagens em suas redes sociais. “Uma verdadeira lenda do futebol brasileiro”. O clube alvinegro também destacou a homenagem que ele recebeu em vida no estádio Nilton Santos com a estátua inaugurada em 2013.

Zagallo foi ainda homenageado por outro clube grande do Rio: o Fluminense. Em suas redes sociais, a equipe das Laranjeiras postou que ele “é uma das grandes lendas da história do futebol brasileiro e mundial e campeão pelo Tricolor”.

Outros clubes, apesar de não terem tido a presença do treinador em sua trajetória, também se solidarizaram em homenagens nas redes sociais. Dentre eles, o São Paulo FC que colocou o ex-atleta como alguém que “marcou história” no futebol.

O Santos também prestou sua homenagem ao compartilhar uma foto de Zagallo com o Pelé: “O nosso Rei Pelé te espera no reino sagrado”, disse o clube em postagem na sua conta do Instagram.

Fora do eixo Rio-São Paulo, as mensagens de apoio e solidariedade por parte dos clubes também foram exibidas. O Atlético-MG afirmou que o futebol “se despede de um dos seus grandes nomes”, com a partida do treinador e o chamou de “grande ídolo nacional.” O Coritiba também destacou os seus títulos prestou condolências aos familiares. “Estará marcado para sempre na história”, escreveu.

Estadao Conteudo