Manifestantes atiram sopa contra a ‘Mona Lisa’ de da Vinci no Louvre

Duas ativistas pelo clima, uma mulher de 24 anos e outra de 63, atiraram sopa contra a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, exposta no Museu do Louvre, em Paris, no domingo (28).

Segundo o perfil Riposte Alimentaire (Resposta Alimentar, em português), a ação foi feita em prol da “segurança alimentar sustentável”.

No registro, publicado pelo próprio perfil, as manifestantes se aproximam, jogam sopa no quadro e gritam: “O que é mais importante? A arte ou o direito a um sistema alimentar saudável e sustentável?”. Logo em seguida, uma delas levanta uma das mãos e as duas ficam em silêncio enquanto os seguranças do local se movimentam para proteger a obra. A Mona Lisa fica resguardada por um vidro, o que evita que seja danificada.

Não é a primeira vez que a Mona Lisa é atacada no museu em Paris. Em 2022, um homem teria jogado algo como uma torta na icônica obra, segundo o jornal El País. De acordo com visitantes que estavam no local, a polícia autuou e expulsou rapidamente o autor do ataque.

Ataques

Diversas obras sofreram ataques nos últimos anos, em várias partes do mundo, como forma de protesto. Em 2022, ativistas jogaram algo similar a sopa de tomate no quadro Os Girassóis, de Van Gogh, na National Gallery, de Londres. A obra também estava protegido por vidro. No mesmo ano, duas pessoas grudaram as mãos na pintura de Pablo Picasso Massacre na Coreia, exibida temporariamente em uma mostra sobre o pintor espanhol na National Gallery of Victoria, em Melbourne (Austrália).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Estadao Conteudo