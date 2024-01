Mark Ruffalo conta reação de esposa após contar sobre tumor

Mark Ruffalo relembrou a difícil situação que viveu em 2001, após ser diagnosticado com um tumor no cérebro. Em entrevista ao podcast Smartless, o ator esclareceu que se tratava de um tumor benigno mas que, ainda assim, deixou a esposa, Sunrise Coigney, assustada.

Na época, o filho do casal, Keen, tinha poucos dias de vida. “Quando fui contar, a princípio ela pensou que eu estava brincando. Depois, começou a chorar e disse: ‘Eu sempre soube que você morreria jovem'”, contou. “Talvez eu tenha rido um pouco depois que ela falou isso”, acrescentou.

Segundo a PageSix, ator ainda esclarece que descobriu o tumor quando a mulher ainda estava grávida, mas achou melhor esperar alguns dias para contar. Ele conta que decidiu ir ao médico depois de ter um sonho “maluco”.

“Acordei provavelmente por volta das 3 da manhã e tive um sonho maluco, não foi como nenhum outro sonho que já tive. Nem era uma voz, era apenas puro conhecimento, como se me dissesse: você tem um tumor cerebral e precisa lidar com isso logo”, relembra.

Mesmo não sentindo nenhum sintoma além de uma dor de ouvido, decidiu procurar o médico. Após os exames, a enfermeira teria dito: “Você tem uma massa atrás da orelha esquerda do tamanho de uma bola de golfe e não sabemos o que é”, afirma.

Futuramente, Ruffalo viria a descobrir que se tratava de um tumor benigno, que foi retirado com cirurgia. Quando acordou, estava completamente surdo do ouvido esquerdo, além de ter apresentado paralisia facial. A paralisia desapareceu depois de um ano, mas a perda auditiva permaneceu.

Hoje, o ator tem 56 anos e seu filho, 22.

Mark Ruffalo foi indicado como Melhor Ator Coadjuvante por Pobres Criaturas. Essa é a quarta indicação do ator.

Estadao Conteudo

