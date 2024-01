MC Poze do Rodo anuncia que será pai pela 6ª vez, aos 24 anos

MC Poze do Rodo revelou que será pai pela sexta vez. O cantor anunciou a novidade na terça-feira (23), em seu perfil nas redes sociais.

O funkeiro tem 24 anos e já é pai de Júlia, Miguel e Laura, fruto de seu relacionamento com Vivianne Noronha. No ano passado, ele se tornou pai de mais duas meninas.

Jade, filha da influenciadora Isabelly Pereira, e Manuela, filha da influenciadora Myllena Rocha.

No Instagram, o artista confirmou que espera mais um integrante para sua família.

“Vou ser papai mais uma vez sim. Neymar, vai ficar difícil você me alcançar”, escreveu o cantor, que fez referência aos recentes boatos de que o atleta poderia ser pai novamente, o que, até o momento, não foi confirmado.

Estadao Conteudo

