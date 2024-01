Mega-Sena sorteia R$ 21 milhões nesta terça (16)

Na terça-feira (18), as Loterias Caixa realizarão, pelo menos, dois sorteios milionários. A Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões pelo concurso 2.676 e a Timemania, R$ 8,6 milhões pelo concurso 2.042.

Para aumentar as chances de acertar os seis números da Mega-Sena, o apostador pode marcar até 20 números do volante. É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5.

Na Timemania, o apostador escolhe dez números entre 80 e um Time do Coração entre 80 times. São sorteados sete números e um Time do Coração. Ganham as apostas que acertarem de três a sete números ou o Time do Coração. É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta custa R$ 3,50.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Clientes do banco podem ainda apostar na Mega-Sena pelo Internet Banking Caixa.