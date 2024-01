Ministério Público abre vagas de estágio de graduação em Direito no Sul do ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) abriu inscrições para vagas de estágio de graduação em Direito para vários municípios. As oportunidades de graduação são para Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Ibiraçu e Vila Velha. Já as vagas de pós-graduação são para Vitória.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de janeiro de 2024. As datas e locais de prova serão enviados aos candidatos, por e-mail, após o período de inscrições.

Há uma vaga de graduação em Direito para Atílio Vivácqua, duas para Cachoeiro de Itapemirim, uma para Cariacica, uma para Ibiraçu e quatro para Vila Velha.

Para Vitória há vagas de pós-graduação em Direito destinadas à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude e Promotoria de Justiça Criminal.

Primordialmente, as(os) candidatas(os) de pós-graduação devem ser bacharéis em Direito e estar cursando pós-graduação na área. Já as(os) candidatas(os) de graduação deverão estar cursando a partir do 5º período no ato da contratação.

A carga horária do estágio de pós-graduação é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, e o valor da bolsa de estágio é de R$ 1.600,00. Além disso, são oferecidos R$ 100,00 para auxílio-transporte. Nesse ínterim, para os estagiários de graduação, a carga horária é de quatro horas diárias, a bolsa é de R$ 800,00 e o auxílio-transporte é de R$ 100,00.



– Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica e Ibiraçu: https://forms.gle/tsQmNdKK9NyPL9p57

– Vila Velha: https://forms.gle/wbYKYVQ9sYDd5ZHT7

– Vitória: https://forms.gle/RwzYbezWaFAFpvZF8