Motorista de aplicativo é ferido durante assalto em Cachoeiro

Um motorista de aplicativo teve o pescoço machucado durante uma tentativa de assalto que sofreu na madrugada desta quarta-feira (17), na avenida Aristides Campos, no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima informou aos militares que após aceitar uma corrida por aplicativo do bairro Marbrasa com destino ao Posto Senna, os três passageiros anunciaram o assalto na região do bairro Campo Leopoldina.

Um dos suspeitos colocou uma faca no pescoço do condutor, o que causou um pequeno corte. Outro suspeito puxou o volante para parar o carro, porém, o veículo colidiu na mureta que divide a pista da avenida Aristides Campos.

Com a batida, o carro quebrou a roda e o amortecedor, danificando o carro. Devido ao fato, os suspeitos fugiram. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.