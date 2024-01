Mulher denuncia arma e munições após ser agredida em Vargem Alta

Policiais militares apreenderam armas e munições na casa do suspeito de agredir uma mulher na tarde do último domingo (28), na localidade de São Manoel do Frade, em Vargem Alta.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares foram até o local para atender uma mulher que foi vítima de agressões. A vítima informou aos policiais que o acusado possuía escondido em sua residência duas armas de fogo.

No entanto, os militares foram juntamente com a vítima até a residência localizada na localidade de São Manoel do Frade. Lá, os policiais fizeram buscas no interior da casa e encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 36, com cinco munições intactas que estavam escondidas sobre o forro do quarto do casal.

Em continuidade nas buscas, também foram localizados no guarda roupa do acusado uma garrucha municiada calibre 22, juntamente com mais 16 munições. Portanto, os materiais apreendidos foram deslocados com a testemunha do fato para o Departamento de Polícia Judiciárias (DPJ) do município. O suspeito não foi encontrado no momento do fato.