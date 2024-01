Homem é preso com moto roubada após fugir de blitz

Na manhã desta segunda-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que pilotava uma motoneta roubada na altura do KM-57 da BR-101, em São Mateus, norte do Estado.

Durante fiscalização, a PRF determinou a parada do veículo, uma moto Honda PCX de cor cinza, no entanto o condutor ignorou a ordem e iniciou fuga em alta velocidade.

A PRF alcançou o indivíduo minutos depois com uma de suas viaturas e tão logo iniciu os procedimentos de abordagem.

Após consulta, os agentes descobriram uma restrição de roubo para o veículo ocorrido em 25/09/2023, no mesmo municipío.

O suspeito foi conduzido ao Departamento Polícia Judiciária (DPJ) da cidade para as providências legais cabíveis.

