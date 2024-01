Nível do rio Itapemirim chega a dois metros acima do normal e continua subindo

Após vários dias, a chuva finalmente deu uma trégua e a sexta-feira (05) amanheceu com tempo firme em Cachoeiro de Itapemirim. Entretanto, o volume de chuva que caiu não apenas em Cachoeiro, mas em vários municípios da região Sul do Estado, elevou o nível de água no rio Itapemirim.

Por conta da previsão do tempo, a Defesa Civil do município realiza o monitoramento do volume do rio Itapemirim. Às 7 horas da manhã desta sexta (05) o volume de água estava 2 metros acima do normal e subindo. A informação está disponível no portal da Prefeitura de Cachoeiro, que divulga a informação de hora em hora.

Ainda segundo o portal, a previsão do nível do rio Itapemirim para as 10 horas é de que chegue até 2.23 m (Fonte: https://servicos.agerh.es.gov.br/sari/ ).

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Daróz, ainda são esperados os acumulados de chuva do Caparaó. “Choveu muito nessa região e a água demora de 6 a 11 horas para chegar aqui, dependendo da corrente”.

Porém, Daróz ressalta que, mesmo com a expectativa de que o volume de água do Itapemirim suba mais, ainda não há motivo de preocupação. “O alerta que temos é de continuação das chuvas, mas não há risco de transbordamento. O alerta de transbordamento para o rio Itapemirim é quando chega acima de três metros”.

Monitoramento do rio Itapemirim

Aliás, o órgão recomenda que os cidadãos, principalmente, aqueles que moram ou trabalham em áreas ribeirinhas, fiquem atentos ao comportamento do rio. A população pode acompanhar a medição do nível, registrada de hora em hora, pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/defesa-civil/plantao-defesa-civil.

O município conta com apoio de uma tecnologia do Governo Estadual para monitorar, com até 12 horas de antecedência, as cheias na cabeceira da Bacia do Rio Itapemirim.