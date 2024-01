Nota Premiada Capixaba: HIFA será contemplado com mais de R$ 50 mil

O Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) foi indicado por dois ganhadores do Nota Premiada Capixaba e vai receber duas premiações, uma de R$ 50 mil, referente ao sorteio anual especial, e outra de R$ 1.250,00, do sorteio mensal.

Os sorteados que indicaram o HIFA como instituição do coração vão levar o prêmio no valor de R$ 100 mil e R$ 2.500.

Os três prêmios de R$ 100 mil do sorteio anual especial do Nota Premiada Capixaba, realizado nesta quinta-feira (25), saíram para moradores das cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória.

Nota Premiada Capixaba

Mais de 117 mil cidadãos já aderiram ao Nota Premiada Capixaba, em dois anos de vigência do Programa. Além disso, até o momento há 158 entidades sociais cadastradas para receber os benefícios do Nota Premiada Capixaba. Nesse período, o Programa já distribuiu mais de R$ 8 milhões aos cidadãos contemplados via sorteio e às entidades sociais sem fins lucrativos, entre sorteios e rateios mensais.

Para participar do programa, é só se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher uma entidade sem fins lucrativos para apoiar. Feito o cadastro, basta solicitar a inclusão do CPF nas compras. Não é necessário cadastrar as notas no site, cujo cadastro é automático a partir de 48 horas após a compra.