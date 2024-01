Outra derrota! Estrela perde para o Real Noroeste fora de casa

No último domingo (28), o Estrela foi até o estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, para enfrentar o Real Noroeste pela terceira rodada do Capixabão.

Com uma derrota e um empate nas duas primeiras rodadas do Campeonato Capixaba, o time do Estrela, precisava de uma vitória para “amenizar” a pressão da torcida alvinegra, que por sua vez, está cada vez mais impaciente com o time de Cachoeiro.

O primeiro tempo do jogo foi cansativo para os atletas, um jogo “lá e cá” com muitas bolas perdidas e recuperadas no meio campo. As duas equipes se comportaram bem, tanto no ataque como defensivamente.

Em alguns momentos do jogo, o Estrela chegou a atacar melhor que o Real Noroeste. Porém, apesar de chegar bem ao setor defensivo do adversário, o Alvinegro não tinha muita velocidade na subida ao ataque, que junto a falta de apoio nas laterais, acabou “travando” ofensivamente o time de Cachoeiro.

A equipe do Real Noroeste foi quem mais finalizou, deram muito trabalho ao goleiro do Estrela, com 11 finalizações, apenas na primeira etapa do tempo regulamentar. Assim, mesmo com um primeiro tempo veloz e animado, os dois times não saíram do 0 a 0. A definição da partida ficaria para a segunda etapa do jogo.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com pressão do Estrela, que aparentava ter voltado melhor para o segundo tempo. Porém, aos 6 minutos, o Real Noroeste abriu o placar, em meio a indefinição da zaga estrelense.

O restante do jogo foi muito “travado” e com muitas faltas ao longo de todo segundo tempo. Estrela tentou chegar ao ataque, desta vez, mais desorganizado do que na primeira etapa. Porém, de nada adiantou e o Real Noroeste garantiu sua primeira vitória no Capixabão.

Classificação

Com duas derrotas e um empate até o momento, o Estrela do Norte fica na 8ª colocação. Já o Real Noroeste, com uma derrota e uma vitória (com um jogo a menos), fica na 7ª colocação do Campeonato Capixaba.