Perigo! Inmet renova alerta para o tempo no Sul do ES e Caparaó

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo, apontando para condições climáticas perigosas, em diversas cidades da região Sul e do Caparaó do Espírito Santo. O aviso, iniciado neste sábado (27), é válido até às 10h, deste domingo (28).

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40-60 km/h nas cidades de Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Iconha; Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy e Venda Nova do Imigrante.

LEIA TAMBÉM: Fim de semana molhado? ES tem mais 2 alertas de chuvas intensas

O alerta também abrange os municípios do Caparaó como Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba; Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado.

O Inmet ainda ressalta que em caso de rajadas de vento a orientação é para que não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também recomenda que evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.