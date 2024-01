PF investiga vazamento da redação do Enem 2023 em redes sociais

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (24), a Operação Limite Virtual para investigar suposto vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Agentes vasculham dois endereços em Sobral, no interior do Ceará.

O principal alvo da ofensiva é um investigado que teria compartilhado trechos da prova nas redes sociais. A PF apura divulgação ilícita do tema da redação referente ao caderno rosa do exame, durante a realização da prova em 2023.

De acordo com a corporação, o investigado pode ser enquadrado por fraude em certame de interesse público, com pena que pode chegar a oito anos de prisão.

A investigação teve início após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) comunicar o caso à PF. Foi então que a corporação identificou o suspeito no interior do Ceará.

De acordo com a PF, o nome da operação, Limite Virtual, “busca alertar as pessoas sobre os limites que devem ser impostos nas redes sociais”.

Estadao Conteudo