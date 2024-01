PM apreende arma e drogas e detém suspeito em Cachoeiro

Policiais militares detiveram um homem que estava com um simulacro de arma de fogo em um local conhecido como “Beco da Paz”, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a PM, a ação aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26).

Leia também: Cachoeiro: incêndio ao lado da casa de Roberto Carlos assusta moradores

A PM informou que militares receberam informações de que o suspeito estaria armado comercializando drogas no local. Diante disso, os policiais fizeram patrulhamento a pé e visualizaram um homem com as mesmas características próximo a Rua Nossa Senhora de Fátima.

Segundo os militares, o suspeito segurava um objeto de cor preta similar a uma arma de fogo. Foi dada voz de abordagem a ele e, durante revista, foram encontrados um simulacro de arma de fogo, 29 pedras de crack, R$ 170,10 em espécie e um celular.

No entanto, o homem abordado assumiu a propriedade do material e disse ainda que havia outra carga da mesma substância escondida nas proximidades. Os policiais fizeram buscas e apreenderam 28 pedras de crack.

O suspeito foi detido e conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, onde a droga e os outros objetos apreendidos foram entregues.