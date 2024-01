Polícia Militar apreende drogas após suspeito fugir em Apiacá

A Polícia Militar (PM) apreendeu nove bruchas de maconha e uma pedra de crack durante patrulhamento realizado no bairro Francisco Jorge da Silva, em Apiacá. A apreensão aconteceu na noite da última segunda-feira (8).

A PM informou que a equipe recebeu denúncias anônimas de que um homem estava realizando tráfico de drogas em seu bar. Após as informações, os militares foram até a Rua Damasio Pereira Lopes, onde encontraram o suspeito.

Entretanto, quando os policiais se aproximaram, o suspeito dispensou uma sacola transparente que estava em uma de suas mãos. Imediatamente, os policiais deram ordem de parada, porém, quando um dos militares desceu da viatura para fazer a revista, o suspeito correu para um beco que dá acesso a uma mata fechada.

Na fuga, os policiais encontraram dentro da sacola nove buchas de maconha e uma pedra de crack. A mãe do suspeito viu toda a situação e perguntou aos policiais o que estava acontecendo. Logo, quando os militares responderam o que estava acontecendo, a mulher liberou para que fosse feita buscas na residência dela, porém, nada foi encontrado.

Portanto, os materiais encontrados foram entregues ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Apiacá.

