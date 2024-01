Praia Acessível tem funcionamento ampliado durante o Verão em Vitória

Para melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas com deficiência no período do verão, o projeto Praia Acessível, desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Lazer (Semesmp), vai ampliar seus dias de funcionamento no período mais quente do ano. Agora, o serviço, localizado na praia da Guarderia, ficará disponível de quinta a domingo, das 8 às 13 horas.

O projeto, que garante o banho de mar assistido para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, funciona desde 2013, proporcionando momentos de lazer aos usuários.

Com cadeiras anfíbias, que não afundam na areia, seguras e feitas especialmente para a atividade, os professores da Prefeitura de Vitória guiam os usuários até o relaxante banho de mar.

Inclusão

O projeto Praia Acessível é uma iniciativa importante que promove inclusão e acessibilidade, permitindo que as pessoas tenham a oportunidade de desfrutar de um momento de lazer e descontração na praia.

“O projeto Praia Acessível é um exemplo de como as cidades podem se tornar mais inclusivas e acessíveis. Ele mostra que é possível oferecer oportunidades de lazer e diversão para todos, independentemente de suas condições físicas”, disse o secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Rodrigo Ronchi.

Com aproximadamente 500 pessoas atendidas por ano, o projeto é um sucesso e tem recebido elogios de usuários e de seus familiares. Para muitos, o Praia Acessível é uma oportunidade única de experimentar o prazer de um banho de mar.

“Estamos há 10 anos proporcionando banho de mar para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, porque é um direito delas. A Secretaria de Esportes e Lazer proporciona não só o esporte, mas também o lazer, principalmente durante o verão. O projeto é importante porque essas pessoas sentem falta do mar. Elas precisam da gente, e a Prefeitura de Vitória está aqui para proporcionar esse momento de alegria”, disse Tayna Gusmão, coordenadora do projeto Praia Acessível.

Praia Acessível

Gratuito e sem necessidade de agendamento ou matrícula, o projeto é de frequência livre. A quantidade de frequentadores muda de acordo com a época do ano e o clima, sendo mais intensa no verão.

A Prefeitura de Vitória, seguindo uma política pública de respeito e preocupada com as pessoas com deficiência, implantou o “Praia Acessível” visando ofertar a inclusão social de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, por meio do esporte e lazer, aproveitando a praia como ambiente.

A essência do projeto é a inclusão. Trata-se de tornar a praia um local acessível a todos, sejam pessoas com deficiência, idosos, crianças, esportistas, famílias ou turistas.