Prefeitura de Guarapari abre Processo Seletivo para médicos

A Prefeitura Municipal de Guarapari divulgou a abertura de um novo Processo Seletivo. O objetivo é a contratação e a formação de cadastro reserva de Médico Clínico Geral, por tempo determinado.

De acordo com o edital, serão preenchidas nove vagas e ao serem contratados, os profissionais contarão com a remuneração no valor de R$ 4.770,00, acrescido de gratificação R$ 2.400,00 e produtividade de até R$ 600,00 por plantão de 12 horas ininterruptas ao atingir a meta, e a carga horária será de 24 horas semanais.

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de ensino superior completo, bem como ter registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 4 a 12 de janeiro de 2024, na entrada da Sede Administrativa da SEMSA, situada na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, no horário das 9h às 11h e de 13h às 17h.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação análise de currículo, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Confira o edital completo clicando AQUI.

