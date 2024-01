Prefeitura de Itapemirim abre processo seletivo com salários de até R$ 3 mil

A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria de Educação, divulgou o edital Nº 001/2024, referente ao Processo Seletivo Simplificado Público. O objetivo é o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para contratação temporária.

Os cargos disponíveis são: Auxiliar de Serviços de Centros de Educação Infantil (ASCEI), Maestro de Banda, Monitor de Transporte Escolar e Professor Municipal II. Os salários variam entre R$ 1.451,44 e R$ 3.118,50 + auxílio alimentação (atualmente R$ 1.000,00).

As inscrições terão início às 00h00min do dia 30/01/2024 (terça-feira), e seguirão até às 23h59min do dia 01/02/2024 (quinta-feira), e serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônicos, devendo o candidato acessar o site https://www.itapemirim.es.gov.br/processos-seletivos .

O edital estabelece que candidato deverá realizar apenas 01 (uma) inscrição, NÃO podendo ser alterada. Caso haja duplicidade de inscrição será considerada a última inscrição. Em caso de dúvida, contatar a comissão através do e-mail [email protected]

Leia o edital completo no Diário Oficial do Município do dia 26/01/2024 – Edição nº 3768 (A partir da Página 04) https://www.itapemirim.es.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={C0E02AEE-ABCE-A6CA-ED3D-C6BDC6C8D1EA}.pdf