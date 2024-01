Prefeitura de Vila Velha abre processo seletivo na área da saúde

A Prefeitura de Vila Velha, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo. O objetivo é o preenchimento de 23 vagas destinadas à contratação de profissionais, em caráter temporário.

Logo, a seleção disponibiliza oportunidades aos seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde (22) e Agente de Combate a Endemias (1).

Vale ressaltar que no quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas aos candidatos (AC, PCD e N) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato tenha escolaridade em nível médio completo.

Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que corresponde a dois salários mínimos.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica no período de 16 de janeiro de 2024 a 15 de fevereiro de 2024, por meio do site do Ibade.

Vale ressaltar que o pagamento da taxa no valor de R$ 58,00, deve ser efetuado até 16 de fevereiro de 2024. No entanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital, poderão solicitar a isenção da taxa até 18 de janeiro de 2024

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, na data prevista de 3 de março de 2024.

A prova terá duração máxima de três horas e consistirá em 60 questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa, noções de informática, ética e legislação na administração pública, conhecimentos básicos de saúde pública e conhecimentos específicos.

Desta forma, os candidatos aprovados na etapa anterior serão convocados para participação no curso introdutório, no período previsto de 25 de março de 2024 a 2 de abril de 2024.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade durante 24 meses, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Confira o edital completo clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos