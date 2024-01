Prefeitura do Norte do ES abre concurso público com salários de até R$ 7 mil

A Prefeitura Municipal de Nova Venécia, no Norte do estado do Espírito Santo, abriu Concurso Público destinado a preencher 141 vagas em cargos de nível fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades estão abaixo discriminadas de acordo com o local de atuação:

Prefeitura Municipal: Bombeiro Hidráulico; Calceteiro (2); Carpinteiro; Lanterneiro; Mecânico de Automóvel; Mecânico Diesel; Pedreiro (1); Pintor de Automóvel; Pintor de Letras; Pintor de Parede; Trabalhador Braçal – Feminino (10); Trabalhador Braçal – Masculino (10); Vigia (5); Eletricista (1); Motorista (3); Operador de Máquinas (2); Operador de Trator de Pneu; Agente de Controle Interno; Agente de Defesa Civil (1); Atendente; Auxiliar Administrativo (5); Auxiliar de Biblioteca (1); Cuidador – Feminino (3); Escriturário (1); Guarda Civil Municipal; Secretário Escolar (5); Técnico Agrícola; Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Edificações (1); Técnico em Meio Ambiente; Técnico em Segurança do Trabalho; Tesoureiro (1); Agente Fiscal – Nível I (1); Arquiteto; Arquivologista; Assistente Social; Auditor; Auditor-Fiscal de Tributos Municipais; Bibliotecário; Contador (1); Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Procurador Municipal (1); Professor – Arte (1); Professor – Ciências (2); Professor – Educação Física (2); Professor – Educação Infantil – Zona Urbana (10); Professor – Educação Infantil – Zona Rural; Professor – Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano do EF – Zona Urbana (8); Professor Classe Multi do Campo – 1º ao 5º ano do EF – Zona Rural (2); Professor – Ensino Religioso (1); Professor – Geografia (1); Professor – História (1); Professor – Língua Inglesa (2); Professor – Língua Portuguesa (1); Professor – Matemática (1); Professor Educação Especial (5); Psicólogo; Supervisor Escolar (5); Técnico Desportivo (1); Tecnólogo em Gestão Ambiental;

Bombeiro Hidráulico; Carpinteiro; Pedreiro (1); Trabalhador Braçal – Feminino (2); Trabalhador Braçal – Masculino; Vigia; Eletricista; Motorista (1); Atendente (1); Auxiliar Administrativo (1); Cuidador – Feminino (2); Cuidador – Masculino; Escriturário (1); Operador de Sistema em Programas Sociais; Técnico em Contabilidade; Técnico em Edificações; Tesoureiro; Assistente Social (2); Contador (1); Educador Social; Nutricionista; Psicólogo (1); Secretaria de Saúde: Bombeiro Hidráulico; Carpinteiro; Pedreiro; Trabalhador Braçal – Feminino (1); Trabalhador Braçal – Masculino; Vigia (1); Auxiliar de Enfermagem; Eletricista; Motorista (1); Atendente (1); Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Escriturário; Técnico de Laboratório (1); Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem (3); Técnico em Imobilização Ortopédica; Técnico em Prótese Dentária; Técnico em Radiologia; Técnico em Segurança do Trabalho; Tesoureiro; Agente de Vigilância Sanitária; Assistente Social; Bioquímico (1); Contador; Enfermeiro (2); Enfermeiro Regulador; Fonoaudiólogo (1); Médico Cardiologista (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Ginecologista/Obstetra (1); Médico Neurologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Regulador; Médico Veterinário (1); Nutricionista; Odontólogo (1) e Psicólogo (1).

A remuneração varia entre R$ 1.320,00 e R$ 7.099,23, referente à carga horária de 20 a 40 horas semanais. Vale ressaltar que algumas funções, além da escolaridade, exigem ainda registro no respectivo conselho, conhecimentos específicos pertinentes à função, e CNH.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da IDESG entre os dias 5 de janeiro de 2024 ao dia 19 de janeiro de 2024, até às 18h. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do candidato, R$ 60,00 a R$ 100,00.

Aqueles que têm direito a isenção da taxa, devem realizar as solicitações no site acima mencionado, porém, entre os dias 5 a 8 de janeiro de 2024.

Como forma de classificar os inscritos serão realizadas provas objetivas, prova discursiva, prova prática e de títulos, de acordo com o cargo pretendido. A previsão é que a primeira etapa seja aplicada no dia 25 de fevereiro de 2024.

O prazo de validade deste Concurso Público é de dois anos, podendo ser prorrogado, conforme especifica o edital de abertura disponível para consulta em nosso site.

Para acessar o edital completo clique AQUI.

Fonte: PCI Concursos