Prepare o bolso! Rotativo mais caro em Cachoeiro a partir desta segunda (8)

A partir desta segunda-feira, 8 de janeiro, o Estacionamento Rotativo de Cachoeiro de Itapemirim terá um reajuste nas tarifas cobradas para automóveis e motocicletas. De acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), foi autorizado um aumento de R$ 0,50 para estacionamento de carros e R$ 0,10 para motos, na denominada Região Azul, que apresenta uma maior concentração de comércio e ocupação urbana, com tempo máximo de permanência de 2 horas.

Já na Região Verde, que possui tempo máximo de permanência de 4 horas e apresenta menor adensamento de comércios e serviços, o aumento será de R$ 0,40 (quarenta centavos) para carros e R$ 0,10 (dez centavos) para motocicletas – confira abaixo a tabela completa com os novos valores.

A regulamentação dos novos preços do estacionamento rotativo de Cachoeiro foi publicada no Diário Oficial do Município, no dia 02 de janeiro.

“O reajuste autorizado visa reequilibrar o contrato entre a concessionária que administra o serviço e o município de Cachoeiro de Itapemirim, uma vez que o Estacionamento Rotativo apresenta valores congelados desde a sua implementação na cidade, no ano de 2019”, explica Vanderley de Souza, diretor-presidente da Agersa.

Atualmente o Estacionamento Rotativo de Cachoeiro possui 2.103 vagas distribuídas em diversos pontos da cidade, garantindo a mobilidade e o fluxo contínuo das pessoas ao comércio e serviços.

É possível fazer o pagamento do serviço por meio dos parquímetros, dos pontos de revenda e do aplicativo Cachoeiro Digital. As formas de pagamento aceitas são dinheiro em espécie, cartão de crédito e débito e boleto bancário.

Em casos de dúvidas relacionadas ao Estacionamento Rotativo de Cachoeiro, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria da Agersa, por meio do telefone 0800 283 4048, do site www.agersa.es.gov.br/ouvidoria ou, ainda, presencialmente, na sede da agência reguladora, situada no endereço: Rua Prof. Quintiliano de Azevedo, nº 31, Ed. Guandu Center, 6º andar.

Novos valores do estacionamento rotativo de Cachoeiro

Carros – Área Azul

Até 1 hora – R$ 3,00

Até 2 horas – R$ 4,20

Carros – Área Verde

Até 1 hora – R$ 2,40

Até 2 horas – R$ 3,60

Até 3 horas – R$ 4,80

Até 4 horas – R$ 6,00

Motos – Área Azul

Até 1 hora – R$ 0,60

Até 2 horas – R$ 1,20

Motos – Área Verde

Até 2 horas – R$ 0,60

Até 3 horas – R$ 1,20

Até 4 horas – R$ 1,80