Presidente Kennedy lança edital para Processo seletivo de guarda-vidas

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu processo seletivo para o preenchimento de vagas de guarda-vidas a fim de complementar o efetivo dos profissionais nas praias do município.

Em comunicado divulgado, a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SEMSEG) informa que foi notificada pelo Setor de Recursos Humanos duplo vínculo de alguns profissionais com contrato vigente no município desde 01 de dezembro de 2023 e com municípios vizinhos – na mesma função – o que não é permitido por Lei.

De acordo com o secretário José Tadeu da Silva, foi dado a opção a estes guarda-vidas de trabalhar somente no Município ou caso contrário, encerrar o contrato.

Contuto, alguns optaram por finalizar os seus contratos e por esse motivos, houve a necessidade de abrir novo processo seletivo para seleção de novos profissionais. “É uma excelente oportunidade de trabalho. São 10 vagas e edital já está no site da prefeitura“, disse.

Contudo, é importante frisar que ninguém foi mandado embora por parte da SEMSEG, foi dado o direito de escolha a todos que estavam desempenhando suas funções.

As incrições

Aos interessado em participar do processo seletivo, portanto, como disse o secretário, serão 10 vagas, com Vencimento de um salário mínimo e meio+ 30% de adicional periculosidade + ticket alimentação de R$ 1,380,00.

Aliás, as incrições podem ser feitas entre os dias 15 a 19 de janeiro somente através de protocolo de Ficha de Incrição Padrão que encontra-se no edital e entregue no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Lúcio Moreira Filho nº 15, Centro, Presidente Kennedy – ES, no horário de 08h às 16h.