Projeto Celular Seguro ultrapassa 1 milhão de usuários cadastrados

O projeto Celular Seguro, criado pelo governo federal para combater furtos e roubos de dispositivos móveis, ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários cadastrados, anunciou há pouco o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os dados foram computados até o sábado (30), e indicam que mais de 750 mil celulares foram

cadastrados pelo site ou aplicativo. Ao todo, foram 7.005 alertas de usuários referentes a perdas,

furtos ou roubos de aparelhos celulares.

O Celular Seguro foi lançado em 19 de dezembro pelo Ministério da Justiça como forma de amenizar os

efeitos dos roubos e furtos de celulares no País.

Com o aplicativo, os usuários podem bloquear o aparelho e aplicativos digitais em apenas um clique.

Cada usuário cadastrado pode indicar pessoas de confiança que poderão bloquear os aparelhos em caso

de roubo, furto ou perda. Os usuários também podem fazer o próprio bloqueio acessando o site por um

computador.

“O Celular Seguro vem se mostrando uma ferramenta de combate efetivo a um dos principais crimes

presentes no dia a dia das cidades”, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício,

Ricardo Cappelli, no comunicado divulgado nesta segunda-feira, 1º.

