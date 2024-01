“Quero justiça e que ele seja condenado”, diz mãe de jovem morta

Um homem de 30 anos, suspeito de ter matado Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, com dois tiros nas costas nas frente das três filhas, foi preso após se apresentar na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde do último domingo (7), acompanhado de um advogado.

Após saber da notícia de que o suspeito de matar sua filha teria sido preso, a mãe Daniela Beneta disse que está aliviada pela prisão do suspeito, mas com medo de que ele seja solto a qualquer momento.

“Estou aliviada pela prisão dele, mas estou com medo da justiça. Porque na primeira vez a justiça foi falha. Ele não pode ter prisão temporária, ele tem que morrer atrás das grades, porque tirar a vida da mãe das três filhas dele com tiros nas costas é revoltante”, contou Daniela.

Além disso, Daniela disse que as três netas chamam pela mãe e que estão sofrendo muito por tudo que aconteceu. “As meninas não dormem de noite com pesadelo pedindo para que o pai não mate a mãe. As crianças estão com traumas e perguntam o tempo todo pela mãe. Eu vou responder o que pra elas? Elas estão esperando a mãe voltar para casa”, relatou.

A Polícia Civil informou que o detido já foi encaminhado ao sistema prisional e o Inquérito Policial será concluído nos próximos dias, com o indiciamento do detido pelo crime de feminicídio.

Jovem morta em Atílio Vivácqua

Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, na tarde do dia 23 de dezembro de 2023, na frente das três vítimas, na localidade de Alto São José, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou aos policiais que a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo nas costas. Por conta dos ferimentos, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Thieli deixa as filhas de três, quatro e seis anos.