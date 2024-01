Rio Branco-VN e Desportiva se enfrentam nesta quarta (31); confira

Rio Branco FC, de Venda Nova, recebe o Desportiva nesta quarta-feira (31), em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Capixaba.

O jogo será no Estádio Olímpio Perim, e começa a partir das 19h45. A equipe de Venda Nova, que não faz um bom campeonato até o momento, precisa da vitória em casa, e contará com apoio de sua torcida para buscar sua recuperação e seguir firme no Capixabão 2024.

Rio Branco é o último colocado do campeonato (10° lugar), porém tem um jogo a menos, contra o Real Noroeste, adiado por conta das fortes chuvas no dia. Sobretudo, o time de Venda Nova jogou duas partidas no campeonato, perdendo os dois jogos, fora de casa.

Já a Desportiva ocupa a 6ª colocação do Campeonato Capixaba, com uma vitória, uma derrota e um empate. A equipe de Cariacica tem 4 pontos na competição estadual.

Transmissão

A TVE está transmitindo todas as partidas do Capixabão, uma vez que tem os direitos de transmissão e comercialização do futebol capixaba até 2025. Os jogos estão sendo transmitidos no canal da TVE (canal 2.1) e no canal da emissora no YouTube.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes