Roma anuncia demissão de Mourinho; De Rossi será treinador interino

A diretoria da Roma demitiu o técnico José Mourinho nesta terça-feira (16). O badalado treinador português não resistiu à má campanha da equipe italiana na temporada e teve encerrada sua passagem de quase três anos à frente do tradicional time da capital da Itália. Seu substituto será o ex-jogador Daniele De Rossi, que atuará como interino até o fim da atual temporada europeia.

A decisão foi anunciada apenas dois dias após a dura derrota da Roma para o Milan, por 3 a 1, pelo Campeonato Italiano. Aliás, o resultado manteve o time longe da briga pelas primeiras posições. A Roma é apenas a nona colocada da tabela, fora da zona de classificação para as competições europeias. A equipe corre o risco de ficar fora da Liga dos Campeões pela sexta temporada consecutiva.

Além disso, a Roma foi eliminada da Copa da Itália na semana passada, justamente pela rival Lazio. A sequência de resultados ruins e atuações abaixo da média levaram a direção da Roma a anunciar a demissão de Mourinho, que chegou a ser cotado para comandar a seleção brasileira no ano passado.

O português, que tem dois títulos de Liga dos Campeões no currículo, estava em sua terceira temporada à frente da Roma. Seu contrato tinha duração até junho deste ano. Mas a direção do clube decidiu não esperar pelo fim do vínculo.

Mourinho não conseguiu fazer a Roma brilhar em campo no Italiano. Mas teve bons resultados nas competições continentais. Em seu primeiro ano no clube, o técnico de 60 anos levou o time ao título da Liga Conferência. Na temporada passada, a Roma foi vice-campeã da Liga Europa. No total, ele acumulou 138 jogos à frente do time.

Punições

Ao mesmo tempo, Mourinho sofreu uma série de punições em razão de reclamações e críticas à arbitragem. O português foi banido pela Uefa por quatro jogos por abusos verbais contra o árbitro da final da Liga Europa, depois que a Roma perdeu para o Sevilla. Ele também foi suspenso para o jogo contra o Milan, no domingo, devido a protestos.

“A AS Roma pode confirmar que José Mourinho e a sua comissão técnica deixarão o clube com efeito imediato. Gostaríamos de agradecer a José em nome de todos nós da AS Roma pela sua paixão e esforços desde a sua chegada ao clube. Teremos sempre boas recordações da sua passagem pela Roma, mas acreditamos que uma mudança imediata é do interesse do clube”, disseram os proprietários do clube, Dan e Ryan Friedkin.

Sobretudo, horas depois de anunciar a demissão, a Roma confirmou que seu ex-capitão Daniele De Rossi será o treinador interino até o fim da temporada europeia, em junho deste ano. O ex-meio-campista defendeu as cores da Roma por 18 temporadas, entre 2001 e 2019, com títulos da Copa da Itália e da Supercopa da Itália. Antes de assumir o cargo de interino na Roma, De Rossi atuou como auxiliar técnico da seleção italiana e treinador do SPAL.

Estadao Conteudo