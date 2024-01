Santa Casa de Vitória passa a administrar Santa Casa de Cachoeiro

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim informou, na tarde desta quarta-feira (3) que a gestão do hospital passará, a partir de 1º de fevereiro de 2024, a ser feita pela Santa Casa de Vitória.

De acordo com comunidado emitido à imprensa, essa parceria visa garantir a população mais qualidade e uma estrutura moderna para os pacientes atendidos pela instituição.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo da instituição, o Bispo Dom Luiz Fernando Lisboa, houve a necessidade de busca por essa parceria tendo em vista as dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição ao longo dos anos.

O diretor administrativo da Santa Casa de Vitória, e também presidente da Assosciação dos Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo, Fabricio Gaede disse que diante da problemática, propos a Santa Casa de Cachoeiro ofertar os seus conhecimentos para ajudar.

“Sabendo da situação da instituição, correndo o risco de fechar, uma instituição filantrópica de 124 anos, com risco de encerrar suas atividades então nós nos prontificamos atraves de um contrato de gestão, que terá duração de três anos com intuito de alavancar a receita, otimizar os custos e equilibrar esse endividamento e que no final do contrato, se tudo der certo, a Santa Casa de Cachoeiro, possa ser incorporada pela Santa Casa de Vitória”, explicou. Ainda de acordo com o o diretor, não haverá cortes de pessoal e nem contratações.

A Santa Casa de Vitória, assim como a Santa Casa de Cachoeiro, é uma instituição forte e com grande credibilidade em saúde no Espírito Santo. No seu grupo estão incluídos hospitais importantes como a Maternidade Pro-Matre, em Vitória, e o Hospital Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins.

Além dos serviços em saúde, a Santa Casa de Vitória agrega ainda em sua estrutura de atuação a tradicional Escola de Medicina (Emescam), aliando aos seus serviços uma ampla rede de ensino e pesquisa.



Com essa união, as duas Santas Casas saem fortalecidas e quem ganha é a população do Sul do Estado, que terá à disposição um serviço de qualidade que já é reconhecido em todo o Espírito Santo.



As equipes da Santa Casa de Vitória e da Santa Casa Cachoeiro já estão trabalhando em conjunto, neste período de transição, para garantir a manutenção dos serviços.