Sorte do dia! Mega-Sena pode pagar R$ 58 milhões nesta quinta (25)

A Mega-Sena sorteia R$ 58 milhões nesta quinta-feira (25). O concurso 2.680 será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio fica maior. Os sorteios da Mega-Sena com final zero e cinco costumam ser ainda mais atrativos, porque recebem o acréscimo de 22% sobre os valores arrecadados para premiação dos quatro concursos anteriores (finais 1 a 4 ou 6 a 9).

Leia também: Mega-Sena: prêmio acumula e aposta do ES ganha R$ 56,5 mil na quina

Aliás, caso apenas um ganhador leve os R$ 58 milhões e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 321,4 mil de rendimento no primeiro mês. No entanto, com o valor total do prêmio, é possível adquirir quatro iates luxuosíssimos, por R$ 14,5 milhões cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 5.

Saiba mais sobre o prêmio

Os prêmios com valor superior a R$ 2.112 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. No entanto, o bilhete é ao portador e o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, é determinado o repasse integral ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.