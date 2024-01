Suspeito invade residência e mata homem a tiros em Iúna

Um homem de 41 anos foi morto a tiros dentro da casa de uma amiga na noite da última quarta-feira (24), no bairro Quilombo, em Iúna, região do Caparaó.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher relatou aos militares que estava na residência com a vítima, quando o suspeito, armado, invadiu a casa. Ela escondeu embaixo de uma mesa, enquanto o criminoso realizou diversos disparos contra a vítima e fugiu em seguida.

A vítima chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil de Iúna vai apurar o caso.

