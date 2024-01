Mulher é presa transportando 18 tabletes de maconha em ônibus no ES

Uma mulher de 30 anos foi presa pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (25), portando 18 tabletes de maconha. Ela estava em um ônibus que seguia de São Paulo com destino a Vitória. A operação de fiscalização das rodovias federais com cães farejadores visa combater o tráfico de drogas interestadual.

De acordo com a Polícia Federal, a demanda do material ilícito aumenta nesta época do ano em razão das festividades do verão, sendo uma opção comumente adotada pelos criminosos transportar a droga no bagageiro dos ônibus com linha interestadual.

Leia também: Muita droga! PM apreende 80kg de entorpecente com jovem de 22 anos no ES

Por volta das 6h30, na altura do km 345, da BR-101, os agentes abordaram um ônibus que seguia de São Paulo com destino a Vitória/ES. Os cães ‘Wolf’ e ‘Kira’, da equipe K9 da Policia Federal, identificaram a bagagem suspeita e obtiveram êxito na apreensão de 18 tabletes de maconha.

Uma mulher, natural de Governador Valadares/MG, foi presa em flagrante e encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha.

A droga foi apreendida e as investigações continuam para identificar eventuais coautores do delito. A mulher, que já possui passagem por crime de mesma natureza, responderá por tráfico de drogas, com causa de aumento em razão da interestadualidade do delito, tendo em vista que a droga foi remetida de São Paulo, e poderá ser condenada em mais de 15 anos de cadeia.