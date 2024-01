Polícia prende suspeitos de assassinar jovem em Presidente Kennedy

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, através da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, com apoio das Delegacias de Itapemirim, Marataízes e Mimoso do Sul e da Guarda Municipal de Presidente Kennedy, realizaram a Operação ‘Bet Kevarot’ e prenderam dois suspeitos de matar a vítima João Vitor Borges da Silva, de 21 anos. A vítima estava desaparecida desde o dia 13 de janeiro e foi encontrada morta em uma área perto da Praia das Neves no último domingo (21), em estado de decomposição.

De acordo com a PC, os policiais chegaram aos suspeitos depois de realizar três operações na tentativa de localizar a vítima e obter informações que um dos presos levou João Vitor para a localidade de Campo Novo, onde ele foi visto pela última vez com vida. As informações foram confirmadas por imagens da central de vídeomonitoramento do município, onde captaram a movimentação dos suspeitos entre as localidades de Campo Novo, Jaqueira, Santo Eduardo e Praia das Neves.

No entanto, as imagens revelaram que a vítima foi de moto para Campo Novo com um dos suspeitos e depois foi deixada no local de onde veio o carro do segundo suspeito que saiu de Campo Novo e foi para a Praia das Neves, onde João Vitor foi encontrado morto. O veículo retornou de Praia das Neves 25 minutos após, sem passar por câmeras localizadas próximo à divisa do Estado e da entrada de Praia das Neves.

Além das prisões de buscas em quatro locais, sendo que em um deles foi preso uma terceira pessoa, após os policiais encontrarem no seu bar drogas e uma espingarda calibre 36. A pessoa foi autuada por tráfico de drogas e posse de arma com numeração raspada.

O carro usado pelo suspeito de executar João Vitor foi apreendido e passará por perícia. Os suspeitos foram presos por força de mandado de prisão temporária de 30 dias, e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

“A investigação da morte de João Vitor prossegue para elucidação das circunstâncias e motivação do crime, bem como confirmação de que os suspeitos praticavam tráfico de drogas”, contou o titular da delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana.