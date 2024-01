Tudo parado! Motoristas enfrentam engarrafamento na volta pra casa

Os turistas que resolveram passar o feriado de final de ano nas cidades do litoral Sul Capixaba e decidiram voltar para casa na tarde desta segunda-feira, 01 de janeiro, encontraram um longo engarrafamento.

Enormes filas de carros se formaram em várias rodovias federais e estaduais que cortam o Sul do Espírito Santo e os motoristas precisaram ter paciência. De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, o trânsito começou a ficar lento no início da tarde e se estendeu até altas horas da noite.

Na rodovia ES 490, que liga Marataízes a Cachoeiro de Itapemirim, o trânsito fluiu com muita lentidão e estava parado desde a localidade de Córrego do Ouro, em Itapemirim. Além do grande número de veículos nas rodovias, a chuva também contribuiu para a menor fluidez no trânsito.

O transito também foi bastante intenso no Contorno de Iconha, na BR 101 e na estrada que liga Piúma à rodovia federal.