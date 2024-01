Vasco vai com reservas e vence Boavista em sua estreia no Carioca

Os reservas deram conta do recado e o Vasco iniciou o Campeonato Carioca da melhor forma possível. Na noite desta quinta-feira (19), recebeu o Boavista em São Januário, no Rio, e venceu por 2 a 0, com gols de Manuel Capasso e Leandrinho, nos primeiros minutos de cada etapa. Apesar de não ser o time principal, mais de 12 mil torcedores estiveram presentes no estádio para acompanhar a largada no estadual.

Os autores dos gols mostram o que o Vasco deseja nesta temporada: mesclar experiência e juventude, uma mudança na mentalidade dos dirigentes da 777 Partners após um 2023 conturbado.

Capasso é um zagueiro argentino mais experiente, de 27 anos, enquanto o Leandrinho, cria da base cruzmaltina, tem apenas 18 e fez seu primeiro gol na estreia como profissional. Ele joga como lateral-esquerdo, justamente uma posição em que o Vasco não tem um reserva para Lucas Piton.

Vasco com reservas

O Vasco jogou com os reservas porque o time principal faz a pré-temporada no Uruguai, onde participará de um torneio amistoso. O primeiro confronto foi nesta quinta-feira, diante do San Lorenzo, da Argentina. Quem comandou o time no Carioca foi William Batista, do sub-20, que foi interino do profissional em 2023, antes da chegada de Ramón Diaz.

O Vasco entrou em campo com alguns nomes conhecidos, mas que perderam espaço em 2023, como Miranda, que atuou na lateral-direita, e o volante Rodrigo, que retornou após empréstimo ao Londrina. De Lucca, reforço que chegou do Bahia, mas sofreu com lesões, também foi titular. Apesar de pedir para deixar o futebol brasileiro por falta de adaptação, Orellano também jogou.

Depois de tantas decepções e sustos nos últimos anos, o torcedor vascaíno até promete não se iludir, mas isso ficou difícil quando o time abriu o placar logo no primeiro minuto. Orellano cobrou falta do lado direito na medida e Capasso apareceu na segunda trave, dentro da pequena área, para completar com uma voadora.

Contudo, o empate quase veio apenas dois minutos depois. Crystopher cobrou falta no travessão. O Vasco chegou novamente com perigo em lance que teve duas finalizações, com Paixão e Barros. Nos minutos finais, após cobrança de escanteio, aliás, Capasso quase ampliou ao cabecear na trave. Ainda deu tempo do Boavista responder com chute perigoso de Alyson, por cima.

Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o Vasco ampliou a vantagem aos dois minutos. Leandrinho começou a jogada no setor defensivo, tocando para o meio-campo. Paixão foi acionado em velocidade na esquerda e tocou para De Lucca dentro da área. O meia girou e ajeitou para Leandrinho acertar um belo chute, no ângulo.

O segundo gol deu muito mais tranquilidade ao Vasco. Mesmo assim, o time ainda sofreu alguns sustos do Boavista. Em um dos lances, Crystopher chutou bem, mas o goleiro Halls salvou. Cristian também teve chance em rebote, mas perdeu. O Vasco respondeu novamente com Leandrinho, que deu bom passe para Barros, mas o volante desperdiçou a chance. Seguro, o Vasco confirmou a vitória por 2 a 0.

Sobretudo, o Vasco volta a campo para a segunda rodada no domingo (21), às 20h30, quando visita o Sampaio Corrêa no estádio Elcyr Resende, no Rio. Um pouco antes, às 18h10, o Boavista encara o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Ficha técnica

VASCO 2 X 0 BOAVISTA

VASCO – Halls; Miranda (Paulinho Silva), Manuel Capasso, Zé Vitor e Leandrinho; Rodrigo (Léo Jacó), Barros (Lucas Eduardo), Mateus Carvalho e De Lucca (Guilherme Estrella); Orellano (Victão) e Paixão. Técnico: William Batista (sub-20).

BOAVISTA – André Luiz; Raul Cardoso (Mateus Ludke), Léo Sheldon, Mizael Sadoque e Alyson (Pablo Maldini); William Oliveira (Léo Costa), Ryan Guilherme e Crystopher; Matheus Lucas (Cristian), Jeffinho (Gabriel Conceição) e Matheus Alessandro. Técnico: Filipe Cândido.

GOLS – Manuel Capasso, a um minuto do primeiro tempo; Leandrinho, aos 2 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Raul Cardoso, Alyson, Léo Costa e Ryan Guilherme(Boavista).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães.

RENDA – R$ 386.485,00.

PÚBLICO – 12.913 presentes.

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo