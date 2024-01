Vem aí a 6ª edição do Conexão Caparaó

O município de Dores do Rio Preto se prepara para receber a 6ª edição do Conexão Caparaó. O evento acontece entre os dias 19 e 20 de janeiro, na Área da Festa de Pedra Menina, em frente à Escola São José!. A programação inclui palestras, workshops, rodada de negócios, o 6º Concurso de Qualidade Aprupem, leilão com os vencedores, dia de campo.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA