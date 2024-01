Venda Nova: ventos fortes arrancam teto de ginásio e provocam estragos

As fortes rajadas de ventos e chuvas que atingiram o município de Venda Nova do Imigrante, nesta terça-feira (30), fizeram estragos e causaram prejuízos.

A estrutura de um ginásio foi comprometida e teve parte do teto arrancada. De acordo com a Defesa Civil municipal, o equipamento fica localizado na comunidade de São José de Alto Viçosa e foi interditado pelo órgão. Apesar do susto, não houve vítimas.

Além dos ventos intensos, choveu cerca de 30 milímetros em 60 minutos na parte da tarde, segundo a Defesa Civil em Venda Nova. As chuvas também provocaram a queda de parte do piso de uma rua, conforme mostram as fotos abaixo.

A Prefeitura de Venda Nova está ciente da situação é já se mobiliza para fazer os reparos necessários.

Foto: Divulgação | Defesa Civil