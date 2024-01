Verão em Presidente Kennedy: inscrições abertas para 7ª Corrida Rústica

Está vindo mais uma edição da Corrida Rústica de Verão de Presidente Kennedy. O evento está em sua sétima edição, as inscrições já estão abertas, e vão até o dia 05/02.

A Corrida Rústica será disputada nas categorias: Geral Masculino, Geral Feminino, Geral Masculino Local, Geral Feminino Local, PCD Masculino e PCD Feminino. O evento acontece no dia 10/02, com a largada marcada para às 16h, na praia de Neves.

O percurso para os homens, será de 10km, enquanto o percurso para as mulheres, será de 06km. A idade mínima permitia para a inscrição, é de 18 anos completos, até a data da corrida.

Inscrições estão sendo feitas através do link: https://www.e-inscricao.com/sapes/corrida

