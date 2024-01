VÍDEO | Caminhão tomba na rodovia do Contorno (ES-488), em Cachoeiro

Um caminhão, conduzido por uma mulher, tombou no final da manhã desta segunda-feira (08), na rodovia do Contorno (ES-488), em Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o acidente foi registrado por volta das 11h40. O caminhão, que estava carregado de pó de serra, tombou no local e a condutora ficou presa às ferragens. Equipes de socorro e resgate foram acionadas e a ocorrência segue em andamento.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência – Samu 192, foi acionado para socorrer a vítima. Ainda não há informações sobre seu o estado de saúde. Assim que possível essa matéria será atualizada.

