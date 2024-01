VÍDEO | Carro capota após acidente em rua movimentada de Cachoeiro

Um Fiat Uno interrompeu o trânsito na Rua José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro, na manhã desta quarta-feira (10) após colidir com outro carro e capotar. O veículo ficou de cabeça para baixo no meio da pista, dificultando a passagem de outros carros.

De acordo com testemunhas, ele estaria transitando na via quando bateu na traseira de outro carro, um Peugeout que o fez subir e capotar. Porém, não há informações de feridos.

