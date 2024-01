VÍDEO: filhotes de tartarugas saem de ninho e seguem para o mar em Anchieta

Um espetáculo da natureza que atraiu e encantou uma multidão! Assim pode ser definido o momento de abertura de ninho de tartarugas marinhas, realizado na tarde desta terça-feira (9), na praia da Guanabara, em Anchieta.

Ao todo 117 filhotes saíram do ninho e seguiram em direção ao mar, em um momento emocionante.

O evento foi acompanhado por técnicos do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), ONG que monitora as espécies de tartarugas que desovam na região. O instituto faz o acompanhamento da abertura dos ninhos e soltura dos filhotes.

De acordo com a presidente do IPCMar, a bióloga Maria Ferreira, a ONG monitora diversos ninhos nas praias de Anchieta. A espécie mais conhecida é a Caretta caretta, popularmente conhecida como cabeçuda.

A Praia da Guanabara, no litoral de Anchieta, apresenta grande incidência de desova de tartarugas da espécie Caretta caretta, e é hoje um ponto turístico de grande importância. Fica localizada entre Parati e Castelhanos, a 6 Km da sede do município. Possui 2,5 km de extensão. Seu acesso pode ser pela Rodovia do Sol ou por estrada de terra no sentido Parati X Anchieta.

Novas aberturas de ninhos

De acordo com os técnicos do IPCMar, a previsão é que ocorram novas solturas neste verão. “Estamos com vários ninhos sendo monitorados em Guanabara e nas praias da Boca da Baleia e Além”, informou a bióloga Maria Ferreira.

A sede do instituto fica aberta de terça a domingo, das 8h às 18h. A visita é gratuita. Lá as pessoas podem conferir uma exposição com materiais biológicos, réplicas em tamanho original de ninhos e tartarugas marinhas, animais taxidermizados. Ainda é possível conhecer filhotes de tartarugas marinhas em tanques especiais.

IPCMAR – Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha | Telefone: 28 3536-3547 / 99902-4075.