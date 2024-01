VÍDEO | Quilombolas de Monte Alegre, em Cachoeiro, compartilham memórias

No segundo semestre de 2023, o projeto Memórias do Quilombo Monte Alegre foi realizado na comunidade de mesmo nome, em Cachoeiro de Itapemirim, e contemplou diversas oficinas, rodas de caxambu e de conversa.

Naqueles encontros, crianças e adolescentes aprenderam sobre o caxambu e a história do quilombo, e os idosos da comunidade discutiram assuntos relevantes e revisitaram suas lembranças e experiências de vida.

Agora essas memórias estão sendo compartilhadas com o público por meio de uma série de dez vídeos. Neles, moradores falam sobre religião, preconceito, costumes cotidianos, seus sonhos, a Monte Alegre de antigamente, os problemas atuais, as perspectivas para o futuro, entre outros temas essenciais.

A série de vídeos começou a ser divulgada nessa segunda-feira (15), no canal da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense no YouTube, e segue até fevereiro. O link para acessar o canal e se inscrever é youtube.com/@patrimonioimaterialci.

“É muito importante extrapolar as fronteiras do quilombo e levar a realidade para o público em geral, e hoje a internet pode contribuir nessa missão. Com esse projeto, os idosos da nossa comunidade ganham voz e podem manifestar tudo aquilo que eles precisam dizer, mas que nem sempre encontram vias para tal”, afirma Fátima Buzatto, uma das organizadoras do projeto e moradora de Monte Alegre.

Memórias do Quilombo Monte Alegre é um projeto realizado com patrocínio da ES Gás, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult).

Assista ao primeiro episódio abaixo: