Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam nova gravidez: “Somos cinco”

Virginia Fonseca anunciou que está grávida novamente. A influenciadora agora espera o terceiro filho do casamento com o cantor Zé Felipe. Os dois são pais das pequenas Maria Alice e Maria Flor.

“Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!!”, afirmou a empresária no anúncio compartilhado no Instagram na noite desta quarta-feira (17/1).

Ela aproveitou ainda para agradecer pela novidade. “Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, pq amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO”, comemorou.

Virginia também falou sobre a gravidez nos stories da rede social. “Ainda sem acreditar, mas muito feliz! Que Deus abençoe você, meu filho (a), e que venha com muita saúde”, escreveu.

Nos comentários, o casal recebeu apoio de diversas pessoas. A atriz Tatá Werneck, que é mãe da pequena Clara Maria, foi uma delas. “Parabéns! Deus abençoe!!! Saúde, amém”, escreveu a Anely de Terra e Paixão.

Virginia fala sobre impactos da gravidez

Pouco depois do anúncio, a influenciadora gravou um vídeo e afirmou que está em choque, mas também muito grata pela novidade. “Descobri recentemente, mas não teria como não falar com vocês, porque vocês acompanham minha vida e minha rotina 24 horas, e a partir de agora muita coisa vai mudar na minha rotina”, começou.

Ela afirmou ainda que não teria como omitir isso e pediu apoio dos seguidores. “Peço oração de todos que gostam de mim e da minha família, que peça a Deus para que abençoe essa gestação e que o neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra e isso eu sei, Graças a Deus.”

Virginia disse ainda que vai compartilhar um vídeo no canal dela no YouTube para contar como foi a descoberta e que começou a ter os primeiros desejos da gravidez. “Me deu vontade de comer [um sanduíche do] Subway, e eu comprei”, admitiu.

